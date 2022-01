Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 11/01/2022

Faleceu no sábado (08), o vigilante José Narcizo Ramos, aos 77 anos, vítima de morte súbita. Ele era morador do bairro Estação, em Votuporanga e marido de Nair Tridico Ramos.Senhor José deixa os filhos Edivaldo, Luiz e José, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado às 18h30, no Cemitério Municipal de Gatão Vidigal.