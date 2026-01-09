Atendimento ocorreu na manhã deste sábado (10) (Foto: Reprodução)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Na manhã deste sábado (10), por volta das 10h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender uma ocorrência de dispneia em uma residência localizada no bairro Estela Parque Residencial, em Votuporanga.
Dispneia é o termo médico utilizado para descrever a dificuldade respiratória ou sensação de falta de ar. De acordo com as informações apuradas, um homem de 30 anos apresentou o quadro em decorrência do uso de drogas e precisou de atendimento de urgência.
A equipe do Samu realizou os primeiros socorros e encaminhou o paciente para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do homem.