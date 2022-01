Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 12/01/2022

José Antônio Neto, aos 79 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta quarta-feira (12), o motorista aposentado, José Antônio Neto, aos 79 anos, vítima de complicações do AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ele era morador do bairro Cecap II e esposo de Conceição Marques de Amorim. Senhor José deixa os filhos Inês, Samuel, Devair e Paulo, os netos Rafael, Lucas, Diego, Fábio, Carolina e Giovana, além da bisneta Louise e demais familiares e amigos. Seu corpo está sendo velado no velório municipal e a cerimônia de sepultamento ocorrerá na quinta-feira (13), no Cemitério Municipal de Votuporanga.