Falecimento
Falece Isabel Aparecida Maranho Trindade, aos 75 anos
Faleceu na noite de segunda-feira (8), aos 75 anos de idade, a senhora Isabel Aparecida Maranho Trindade. Bancária aposentada do Banco do Brasil, ela deixa o esposo Walter José Trindade, ex-superintendente da Saev, os filhos Daniel Maragno Trindade e Renata Maragno Trindade Marcuci, o genro Mauro Marcuci e os netos Pietro e Alessa. Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento ocorre às 15h desta terça-feira (9).
