Moradores relatam longa espera por exames e consultas no Ambulatório Médico de Especialidades do município

publicado em 16/10/2025

DRS afirma que unidade atende 102 municípios e busca reduzir o tempo nas filas do SUS (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMoradores de Votuporanga relatam estar aguardando há mais de um ano pela realização de exames no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) do município. A reportagem do jornalconversou com alguns pacientes que enfrentam longas esperas.As pessoas que conversaram com onão quiseram ter suas identidades divulgadas por receio de algum tipo de prejuízo. Um dos entrevistados, um homem de 41 anos, contou que aguarda há quase um ano a realização de um exame de imagem das costas.Outra entrevistada, uma mulher que preferiu não revelar sua idade, afirmou estar esperando há um ano e três meses por um ultrassom da tireoide. Uma terceira paciente, que também não quis ter a idade divulgada, relatou que aguarda há mais de dois anos por uma ressonância magnética.A reportagem encaminhou uma série de perguntas ao Departamento Regional de Saúde (DRS) de São José do Rio Preto, responsável pela gestão do AME de Votuporanga. Os questionamentos foram as seguintes: é verdade que existem pessoas esperando há mais de um ano para realização de exames no AME?; por que existe tanta demora para marcar exames no AME?; é verdade que existem pessoas esperando há mais de um ano para marcar consultas no AME?; por que existe tanta demora para marcar consultas com especialistas no AME?; a fila de espera é maior para qual tipo de exame?; a fila de espera é maior para qual especialista?; é possível saber o número de pessoas na fila de espera por exames no AME?; é possível saber o número de pessoas na fila de espera por consultas no AME?; o que está sendo feito para amenizar essa situação? (tanto de exames quanto de agendamentos de consultas com especialistas); existe alguma solução a curto prazo para esses dois problemas?Em resposta, o DRS informou apenas que o AME de Votuporanga é referência para os 102 municípios da região. A unidade realiza, em média, 8,5 mil atendimentos e mais de 17 mil exames por mês. Com uma equipe multiprofissional e atendimento em diversas especialidades, os AMEs atendem exclusivamente pacientes regulados, ou seja, encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou por outros serviços públicos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do sistema de regulação. Segundo o DRS, esse modelo busca organizar as filas e garantir o acesso conforme critérios de prioridade clínica.O DRS finalizou reafirmando seu compromisso com melhorias: “a Secretaria de Estado da Saúde reforça seu compromisso contínuo em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, com foco na melhoria da qualidade do atendimento e na redução do tempo de espera nas filas. Um exemplo deste compromisso é a Tabela SUS Paulista, uma iniciativa inédita que remunera em até cinco vezes mais a realização de procedimentos médicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De janeiro de 2024 a março deste ano, por meio do programa estadual Tabela SUS Paulista, a SES-SP repassou cerca de R$ 607,4 milhões para 52 instituições conveniadas ao SUS na área de abrangência do DRS de São José do Rio Preto.”