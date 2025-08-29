Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 16/09/2025

Faleceu nesta terça-feira (16), aos 89 anos de idade, o conceituado médico cardiologista e ex-vice-prefeito de Votuporanga, Dr. Joaquim Figueira da Costa. Dr. Joaquim deixa a esposa Vanda Ferreira Faria da Costa e as filhas Márcia Ferreira Figueira da Costa e Eliane Figueira da Costa Casseb, além de quatro netos.

Era irmão do respeitado advogado votuporanguense Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, que também exerceu função de destaque na Câmara Municipal como Diretor Jurídico e Administrativo, de Devanir Figueira da Costa e dos já falecidos Dr. Diorandi, Idemando, Zaíra, Vandira e Ercília.

Seu corpo será velado nesta terça-feira (16), das 8h às 13h, no Velório da Funerária Sagrado Coração, localizado na Avenida da Saudade, e o sepultamento será realizado em seguida, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Legado

Homem íntegro e de forte compromisso com a vida pública, Dr. Joaquim iniciou sua trajetória política como vereador em Votuporanga, cargo que exerceu de 1º de fevereiro de 1969 a 31 de janeiro de 1983, durante a 6ª, 7ª e 8ª legislaturas. Ao longo desses 14 anos de atuação legislativa, foi reconhecido pelo zelo com a comunidade e pelo respeito ao interesse público.

Entre fevereiro de 1973 e janeiro de 1975, assumiu a presidência da Câmara Municipal. Posteriormente, contribuiu também na Prefeitura, quando ocupou o cargo de vice-prefeito na gestão de Pedrão Stefanelli Filho (1993 a 1996.

Na área da saúde, atuou como médico cardiologista, sempre lembrado pelo cuidado com os pacientes, pela postura ética e pelo compromisso com a qualidade de vida da população. Sua dedicação fez com que conquistasse a admiração e o respeito de gerações de votuporanguenses. Também presidiu a cooperativa de médicos Unimed e o grupo Planfamília.

Dr. Joaquim também se destacou no esporte local, tendo participado da diretoria da extinta AAV (Associação Atlética Votuporanguense), incentivando o esporte amador e profissional da cidade.

Luto oficial

Em razão de sua partida, o presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB), decretou Luto Oficial de três dias, em reconhecimento à sua contribuição para a história política e social de Votuporanga.