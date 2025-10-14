Daniel (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta quinta-feira (16) o retorno de Daniel de Carvalho, volante de 29 anos, natural de São Bernardo do Campo, que chega para vestir novamente o manto alvinegro na disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.
“Com 1,74m, 72 kg e pé destro, Daniel é daqueles jogadores que carregam raça, entrega e liderança em campo. Conhecido por sua pegada firme e pela qualidade na saída de bola, o meio-campista tem a cara do CAV um verdadeiro símbolo de comprometimento e amor pela camisa”, comentou a direção alvinegra.
“Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Daniel construiu uma carreira sólida, passando por clubes como Bragantino, Rio Claro, Ferroviária, Caldense, Boa Esporte, Mirassol, Remo, ABC, Ituano e, claro, o próprio Votuporanguense, onde deixou sua marca com grandes atuações”, finalizou a diretoria da Pantera.