Victor Feitosa de Freitas chega para reforçar o meio-campo do Clube Atlético Votuporanguense
Victor Feitosa de Freitas (Foto: CAV)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O volante Feitosa, de 29 anos, é mais um reforço do Clube Atlético Votuporanguense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, previsto para começar em janeiro. O atleta foi anunciado na tarde desta quinta-feira (16) pela diretoria do CAV.
Victor Feitosa de Freitas nasceu em Brasília-DF, tem 1,83m de altura, 79 kg e é destro. “Ele chega para reforçar o setor de marcação e equilíbrio do meio-campo do CAV, agregando força, leitura de jogo e experiência”, apontou a direção alvinegra.
“Formado nas categorias de base do Athletico Paranaense, Feitosa construiu uma carreira sólida com passagens por clubes como Botafogo-PB, Santa Cruz de Natal, ABC, São Joseense, Cabofriense, Madureira, Portuguesa-RJ e Uberlândia”, explicou a diretoria da Pantera.
O jogador atuou no Campeonato Mineiro e o Brasileirão Série D deste ano, destacando-se pela regularidade e capacidade de proteger a defesa com eficiência. “Com marcação firme, bom posicionamento e liderança dentro de campo, Feitosa chega para dar ainda mais consistência e segurança ao meio-campo alvinegro. Bem-vindo, Feitosa!”, concluiu a direção da Alvinegra.