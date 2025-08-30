Falece Carlos Alberto de Freitas Tosta (Foto: Arquivo Pessoal)
O comerciante votuporanguense Carlos Alberto de Freitas Tosta teve morte encefálica constatada na noite desta quarta-feira (8), na Santa Casa de Votuporanga. Conhecido como Carlão, ele completou 55 anos no último sábado (4), já internado em leito hospitalar.
Carlão sofreu um infarto na última quinta-feira (3), enquanto realizava uma entrega de portas e batentes em uma obra. Ao sentir-se mal, foi socorrido por operários que acionaram o SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa de Votuporanga.
Após cinco dias hospitalizado, Carlão não resistiu e teve morte cerebral constatada. A família autorizou e iniciou os trâmites para a doação de órgãos, atendendo a um desejo antigo de Carlão, que era doador.
Carlos Tosta era conhecido no setor de materiais para construção de Votuporanga e região. Trabalhou na antiga Constrular Materiais para Construção e foi gerente da Madeireira Constrular. Posteriormente, fundou seu próprio empreendimento, a Casa dos Portais, localizada na Avenida João Gonçalves Leite.
Carlão deixou a esposa Alexandra Vani Tosta e o filho Heitor Vani Tosta, além de familiares e amigos.
O velório ocorre nesta sexta-feira (10), no Cemitério Municipal "Petronilo Gonçalves da Silva", em Votuporanga. O sepultamento está previsto para as 17h, no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.