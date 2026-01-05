Votuporanguense e Grêmio jogaram na noite desta quinta-feira (8) na Arena Plínio Marin

publicado em 08/01/2026

O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo na noite desta quinta-feira (8) para enfrentar o Grêmio pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida foi realizada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e terminou empatada em 1 a 1. Com o resultado, a Pantera fica em segundo e jogará em Santa Fé do Sul.O placar foi aberto pelo Tricolor Gaúcho aos 32 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio do lado direito, a bola foi cabeceada, Felipe defendeu e João Borne completou para o gol. O Cavinho empatou aos 26 do segundo tempo. Depois de cobrança de falta do lado direito, Matheus Milani cabeceou no canto direito do goleiro do Grêmio.CAV e Grêmio chegaram ao confronto já garantidos na próxima fase, ambos com seis pontos conquistados. A equipe vencedora asseguraria a liderança da chave. Para o Cavinho, apenas a vitória interessava para terminar em primeiro lugar, enquanto o Grêmio jogava pelo empate, já que possui saldo de gols superior.Todos os jogos da Votuporanguense na primeira fase da Copinha foram realizados na Arena Plínio Marin, que foi a sede do Grupo 2 e também recebeu os demais confrontos da chave. Na segunda fase da competição, a Pantera enfrentará uma equipe do Grupo 1, que tem sede em Santa Fé do Sul, podendo medir forças com Santa Fé, Chapecoense, Volta Redonda ou Alagoinhas-BA.O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense está em preparação desde o dia 13 de outubro, sob o comando do técnico Marcus Vinícius Viola. O elenco é formado por 30 atletas, incluindo 10 jogadores naturais de Votuporanga, muitos deles revelados nas escolinhas da Prefeitura, além de talentos que se destacaram no Campeonato Paulista Sub-17.