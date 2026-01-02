Votuporanguense tenta baixar preços dos ingressos para a Série A2, mas Federação Paulista breca

publicado em 07/01/2026

Votuporanguense tenta baixar preços dos ingressos para a Série A2, mas Federação Paulista breca (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Clube Atlético Votuporanguense informou que a política de valores de ingressos adotada para a partida de estreia diante do Água Santa, no dia 10 de janeiro, na Arena Plínio Marin, será a mesma aplicada ao longo de todo o Campeonato Paulista A2.Os valores praticados seguem determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), que estabelece preços mínimos obrigatórios para as competições oficiais organizadas pela entidade. De acordo com o regulamento, não é permitido aos clubes cobrar valores inferiores aos estipulados pela Federação.O CAV esclarece que buscou manter o valor mínimo de R$ 15,00, com o objetivo de facilitar o acesso do torcedor e preservar a tradição popular do clube. No entanto, a proposta não foi aprovada pela Diretoria de Futebol e Competições da Federação Paulista de Futebol, tornando obrigatória a adequação aos valores mínimos definidos pela entidade.Dessa forma, o Clube seguirá rigorosamente as determinações da Federação e a legislação vigente, aplicando os mesmos valores durante todo o Campeonato Paulista A2. Os valores dos ingressos serão: Setor 1 – Área Coberta: R$ 30; Setor 2 – Geral: R$ 20; e Setor Visitante: R$ 20.“O Clube reforça que a definição dos valores não se trata de decisão isolada da diretoria, mas sim de cumprimento obrigatório das normas que regem o futebol profissional no Estado de São Paulo, prezando pela transparência, legalidade e respeito ao torcedor. O CAV agradece a compreensão de todos e convida sua torcida a comparecer, apoiar a Pantera Alvinegra e transformar a Arena Plínio Marin em um verdadeiro caldeirão durante toda a competição”, comunicou o CAV.