A Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do futebol mundial, segue sendo o principal palco de oportunidades para jovens atletas no início do ano.

publicado em 07/01/2026

À frente da MGS Sports, Tito atua diretamente na formação e no planejamento de carreira de jovens jogadores, oferecendo um suporte que vai além da intermediação profissional.(Foto: Arquivo pessoal)

Mais do que uma vitrine esportiva, a Copinha representa o primeiro grande passo rumo ao futebol profissional. Nesse contexto, o trabalho de empresários especializados ganha ainda mais relevância — e um dos nomes que se destaca nacionalmente é o do empresário votuporanguense e agenciador Marcos Tito, da MGS Sports.Reconhecido por muitos profissionais do meio como um dos principais “garimpeiros” de talentos do país, Marcos Tito construiu sua trajetória com base no chamado scouting raiz, acompanhando de perto torneios de base em diversas regiões do Brasil. Sua presença constante em competições formativas e a capacidade de identificar atletas promissores antes mesmo do radar dos grandes clubes se tornaram marcas registradas de seu trabalho.À frente da MGS Sports, Tito atua diretamente na formação e no planejamento de carreira de jovens jogadores, oferecendo um suporte que vai além da intermediação profissional. O empresário acompanha o desenvolvimento técnico, físico e emocional dos atletas, além de manter diálogo constante com clubes e famílias, sempre priorizando decisões estratégicas e sustentáveis para a carreira dos jogadores.“A Copinha é o momento em que muitos atletas mudam de patamar. É ali que o talento precisa estar aliado à preparação e à orientação correta”, destaca Marcos Tito, que acompanha de perto o torneio todos os anos.Ao longo de sua carreira, Marcos Tito foi responsável por encaminhar e desenvolver atletas como Lucas Veríssimo, Willyan Rocha e Zeca, nomes que reforçam a credibilidade de seu trabalho no futebol nacional. Além disso, mantém uma parceria estratégica com a Sferico Sport de Portugal, e outros empresários, criando uma ponte direta entre o futebol brasileiro de base e a elite do futebol europeu.Esse relacionamento internacional amplia as oportunidades para atletas que se destacam ainda jovens, permitindo uma transição mais estruturada para o mercado externo. Segundo Tito, esse processo exige responsabilidade e planejamento: “Não se trata apenas de ir para fora, mas de ir no momento certo e da forma certa”.Em uma competição que reúne olheiros de clubes do Brasil e do exterior, Marcos Tito se consolida como uma figura-chave na engrenagem do futebol de base. Seu trabalho reforça a importância de empresários comprometidos com a formação integral dos atletas, capazes de transformar talento bruto em carreiras sólidas e duradouras.A Copa São Paulo segue revelando promessas e renovando sonhos. E, nos bastidores desse processo, profissionais como Marcos Tito seguem desempenhando um papel decisivo para que esses sonhos encontrem o caminho certo dentro e fora de campo.