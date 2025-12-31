Em partida disputada na Arena Plínio Marin, o Cavinho venceu a segunda na competição e garantiu a vaga
Jackson comemora o segundo gol do CAV (Foto: CAV)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O time sub-20 da Votuporanguense venceu o Falcon-SE por 3 a 0 e se classificou de forma antecipada para segunda fase da Copinha. O jogo foi disputado na noite desta segunda-feira (5), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.
O Cavinho começou a partida com Felipe; Yago Martins, Dionísio, Vytor Galdino, Luiz Henrique; Gabriel Santos, Yago Moreira, Yuri; Glaucon, Thalysson e Jackson.
O primeiro lance de perigo foi dos visitantes, aos três minutos. Ricardo recebeu na frente do goleiro do CAV, Felipe, que defendeu. Aos 30 minutos, Pato foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Falcon-SE. Flávio bateu no alto, entre o meio e o canto direito de Felipe, que defendeu.
Aos 36 a Pantera abriu o placar. Thalysson fez boa jogada pela direita, cruzou para Yago Moreira, que dominou e bateu forte de canhota para marcar. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o CAV.
Na segunda etapa, aos sete minutos, após cobrança de falta da direita, Jackson desviou e fez o segundo. Aos 43, Gabriel Rodrigues, da entrada da área, bateu colocado para fazer o terceiro e fechar o placar.
Encerrando a participação na fase inicial, o CAV enfrenta o Grêmio, quinta-feira (8), às 21h30. Quem vencer garante o primeiro lugar do grupo. Havendo empate, os critérios de desempate definem o líder da chave.
Todos os jogos da Votuporanguense na primeira fase serão realizados na Arena Plínio Marin, que é a sede do Grupo 2 da competição e também receberá os demais confrontos da chave.
Na segunda fase a Pantera vai pegar um time do Grupo 1, sediado em Santa Fé do Sul, portanto Santa Fé, Chapecoense, Volta Redonda ou Alagoinhas-BA.