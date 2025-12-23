Atleta Karina Franzin estará novamente na elite da corrida; além dela 40 corredores da cidade disputarão a prova

publicado em 30/12/2025

Karina Franzin correrá novamente na elite da principal corrida de rua do Brasil (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga terá novamente, pelo segundo ano consecutivo, uma representante na elite da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece amanhã de manhã, pelas ruas da cidade de São Paulo. A atleta é Karina Franzin, de 37 anos, que participou da edição de 2024 da prova e terminou na 20ª colocação geral, estará novamente da disputa.Corredora votuporanguense, Karina acumula vitórias em diversas provas realizadas na região, competindo em corridas de distâncias variadas ao longo do ano. Em conversa com a reportagem do jornal, a atleta contou que a expectativa para esta edição é melhorar o desempenho em relação ao resultado obtido no ano passado.Além de Karina, Votuporanga contará com um grupo de 40 atletas na competição, sob a liderança do professor José Roberto Medalha, presidente da Associação Votuporanguense de Atletismo (Avoa). Segundo ele, mais do que competir, o objetivo do grupo é levar o nome do município para um dos eventos esportivos mais tradicionais do país. “Cada quilômetro percorrido representa meses de treino, superação pessoal e o trabalho incansável”, afirmou o professor.A participação dos atletas na São Silvestre conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, reforçando o compromisso do poder público com o incentivo ao esporte e com projetos que projetam o município em cenários de destaque nacional.Os atletas que estarão representando Votuporanga na Corrida Internacional de São Silvestre são Alexandre Favaro, Alexandre Magno, Amanda Salmim, Amanda Carvalho, Arthur Salmin, Beatriz Rocha, Carla de Oliveira, Cristiane Brumato, Dionisio Caetano, Diego Lourenço, Eliete Guilherme, Evander Lucas, Flavio Pires, Felipe Caldeira, Fernanda Mistrelo, Genivaldo Evangelista, Igor Ribeiro, Joao Pereira, José Medalha, Joseane Spurio, Joyce Adeline, Karina Franzin, Leandro Borges, Leonardo Ferreira, Luana Teixeira, Luana Bruger, Lucas Santos, Lucas Rodrigues, Lucas Kunihira, Lucas Cubo, Luma Caparroz, Mauricio Padilha, Mirian Borges, Monaiza Trindade, Nilza Silva, Paulo Komatsu, Renan Silva, Renata Silva, Richard Edward, Robson Trindade, Rodrigo Costa, Rogerio Darri, Rosa Nascimento, Vanessa Trindade, Vitor Toschi, Vitor Rossi, Vitoria Filigueira, Vivian Medalha, Jonner Padoan e Edson Dellacrocce.