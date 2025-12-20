Após treinar na Votuporanguense, Thiago Ribeiro vai jogar a Série D e a Copa do Brasil

publicado em 24/12/2025

(Foto: Oratório)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO atacante Thiago Ribeiro, de 39 anos, natural de Pontes Gestal e bastante conhecido em Votuporanga e em toda a região, vai defender o Oratório Atlético Clube, da cidade de Macapá, no Estado do Amapá, na temporada de 2026.A equipe amapaense disputará a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e confirmou a contratação do jogador até o final da participação do clube na quarta divisão nacional. A apresentação do atleta ao elenco está marcada para o dia 8 de janeiro.Com uma carreira marcada por passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, Thiago Ribeiro integrou o elenco do São Paulo campeão do Mundial de Clubes de 2005. Recentemente, o atacante esteve treinando no Clube Atlético Votuporanguense, atividade realizada apenas para manutenção da forma física, já que possui muitos amigos no CAV.No Oratório, o experiente jogador foi apresentado como o principal reforço da equipe, conhecida como Orça Demolidora, para a disputa das competições nacionais da próxima temporada.