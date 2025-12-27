Votuporanga tem 143 vagas de trabalho na última semana do ano

Votuporanga tem 143 vagas de trabalho na última semana do ano (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 143 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 17 vagas de trabalho: açougueiro, auxiliar de açougue, ajudante de motorista, atendente balconista, cozinheira escolar, líder de depósito, fiscal de loja, motorista de caminhão betoneira, operador de caixa, repositor, eletricista de automóveis, mecânico (diesel), encarregado de hortifruti, encarregado de padaria (supermercado), auxiliar de padaria, operador de caixa e repositor.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornalA ACV tem 30 oportunidades disponíveis: atendente, atendente de crédito, açougueiro, auxiliar de cozinha, ajudante geral, ABS (auxiliar de saúde bucal), assistente financeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de loja, auxiliar de serviços gerais, analista de crédito e formalização, balconista, caixa, consulta comercial, consultor de vendas, contabilidade, entregador, esteticista, estoquista, jardineiro, lavador, motorista, montador de móveis, operador de negócios, recepcionista, repositor, supervisor comercial, telemarketing e vendedor(a) (vagas em diversos segmentos).Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 96 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.