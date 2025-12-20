Votuporanguense e Noroeste fizeram um jogo amistoso na noite desta segunda-feira (29)

publicado em 29/12/2025

CAV e Noroeste jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm jogo amistoso de preparação para o Campeonato Paulista da Série A2, o Clube Atlético Votuporanguense perdeu para o Noroeste de Bauru, na noite desta segunda-feira (29) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Os visitantes, que vão disputar a Série A1 do Paulista, venceram por 2 a 1.Surpreendeu o fato do Norusca jogar com camisas sem numeração. Os visitantes foram melhores no primeiro tempo e abriram o placar com Douglas, na primeira etapa. No segundo tempo, a equipe de Bauru fez o segundo com Tauan. O CAV melhorou na segunda etapa. Um dos destaques da Alvinegra foi o meia Feijão, que marcou um bonito gol de falta.A Votuporanguense estreia na Série A2 no dia 10 de janeiro, um sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, contra o Água Santa. A competição desta temporada apresenta como novidade a realização de quadrangulares na segunda fase, etapa que antecede a semifinal e definirá os acessos. Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027. Em caso de igualdade no placar agregado, prevalecerá a melhor campanha, critério que também dará ao time de melhor desempenho o direito de decidir em casa.