Investigação da DIG apontou que crime ocorrido em abril, no bairro Matarazzo, teria sido motivado por dívida ligada ao tráfico

publicado em 30/12/2025

Investigação da DIG aponta traficante como autor de tentativa de homicídio ocorrida no bairro Matarazzo, zona Sul da cidade (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), esclareceu e prendeu, no início do fim de semana, um traficante acusado de ter tentado matar um usuário de drogas por conta de dívidas relacionadas à venda de entorpecentes. O crime ocorreu no dia 26 de abril deste ano, no cruzamento da rua Conde Francisco Matarazzo com a Joaquim Franco Garcia, no bairro Matarazzo, zona Sul da cidade.De acordo com as informações apuradas durante as investigações, a vítima, identificada pelas iniciais J.V.P.S., caminhava pela via pública quando foi surpreendida por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta Honda/Bros, de cor vermelha. O passageiro desceu do veículo empunhando uma arma de fogo e efetuou vários disparos, atingindo a vítima ao menos duas vezes.Mesmo gravemente ferido, o usuário de drogas foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu aos ferimentos. A partir de diligências, oitivas e cruzamento de informações, a DIG identificou como autor dos disparos E.P.A.C., de 22 anos, conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.Segundo a Polícia Civil, ficou comprovado que a motivação do ataque estava relacionada ao comércio de drogas. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado, que foi deferida pelo Poder Judiciário.O suspeito foi localizado e preso durante diligências no próprio bairro Matarazzo, onde o crime havia sido praticado. Após a captura, ele foi conduzido à sede da DIG para os procedimentos de Polícia Judiciária e, em seguida, encaminhado à Central de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.O inquérito segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e para apurar a possível participação de outros envolvidos na tentativa de homicídio.