O deputado federal Fausto Pinato se manifestou publicamente sobre a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, realizada por autoridades dos Estados Unidos no último sábado.

publicado em 06/01/2026

Deputado da região comenta captura de Nicolás Maduro e gera polêmica

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO deputado federal Fausto Pinato se manifestou publicamente sobre a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, realizada por autoridades dos Estados Unidos no último sábado. A declaração foi divulgada por meio das redes sociais do parlamentar e rapidamente ganhou visibilidade, sendo compartilhada e comentada por usuários.Na manifestação, Pinato apresentou sua avaliação sobre a ação conduzida pelos Estados Unidos e as consequências políticas do episódio no cenário internacional. O conteúdo da opinião repercutiu ao longo do fim de semana, impulsionando debates entre internautas e motivando respostas de apoio e críticas ao deputado.A maior parte dos comentários registrados nas publicações fez críticas diretas à posição adotada por Fausto Pinato. Usuários questionaram o entendimento exposto pelo parlamentar e demonstraram discordância em relação à forma como ele avaliou a captura do presidente venezuelano. As reações contrárias superaram as manifestações de apoio, segundo a leitura geral das interações observadas nas redes.Pinato disse: “é importante ver em dois prismas. Lá atrás a Venezuela sofreu um embargo porque não atendeu o interesse americano, o país que é muito rico, lá tinha cassino... A Venezuela, e por interesse americano, como teve no Iraque e outros países, teve o embargo e onde eles vinham sofrendo para se manter no poder, com certeza a corrupção e os militares se envolveram em volta do Maduro para segurá-la no poder. Tanto é que na última eleição, não foram apresentadas atas, onde eu acho que foram fraudadas e faltou o posicionamento da pessoa mais firme da américa latina e do Brasil, pois acho que pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Naquele momento deveriam ter chegado no Maduro e resolvido aquele problema com diplomacia, com a ONU, mas o importante é que quando eu digo que estou pensando em indústria de defesa, é porque estou pensando lá na frente, em tecnologia, e nós devemos sim, termos nossa soberania preservada porque somos um país rico e no dia de amanhã podemos ser invadidos por interesses obscuros”.O episódio envolvendo Nicolás Maduro segue gerando repercussão internacional e reflexos no debate político brasileiro, com posicionamentos públicos de autoridades e representantes políticos sendo acompanhados de perto pela opinião pública nas plataformas digitais.