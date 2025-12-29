Danillo e a delegação do Grêmio estão em Votuporanga

publicado em 02/01/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO volante Danillo, de 17 anos, é um dos destaques no Grêmio para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que começa hoje. A delegação gremista está em Votuporanga, onde a equipe inicia sua caminhada na principal competição de base do país, e o desempenho do jovem atleta tem despertado interesse do futebol europeu. A equipe gaúcha estreia hoje, às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o Falcon-SE.Clubes como o Newcastle, da Inglaterra, e o Mônaco, da França, estão monitorando a evolução de Danillo. As duas equipes acompanham de perto o volante e avaliam a possibilidade de apresentar propostas.Danillo possui contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2028. No início de dezembro, o Grêmio renovou o vínculo com o atleta e reajustou a multa rescisória para o mercado internacional, fixada em 40 milhões de euros, valor que corresponde a cerca de R$ 258 milhões na cotação atual. A movimentação foi realizada como forma de proteger o clube diante de eventuais investidas do exterior.Outro ponto observado por dirigentes e olheiros é o fato de o volante ser fluente em inglês, característica que poderia facilitar uma futura adaptação em um novo país na Europa. Internamente, Danillo vem sendo tratado como um jogador de projeção para o futuro, com acompanhamento próximo do departamento de futebol e da comissão técnica das categorias de base.