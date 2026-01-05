ACV e Golden Hyundai sortearam os prêmios da campanha Natal Premiado e o grande sortudo é um homem de 43 anos

publicado em 06/01/2026

A entrega oficial dos prêmios será realizada no próximo sábado (10), às 10h, na Hyundai Golden Motors (Foto: ACV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou na manhã do último sábado, na Concha Acústica, o sorteio da campanha Natal Premiado Golden Hyundai ACV 2025, iniciativa que movimentou o comércio local durante o mês de dezembro e distribuiu mais de R$ 110 mil em prêmios. O evento foi acompanhado por representantes da entidade, autoridades municipais, imprensa e moradores que estiveram no local para ver de perto a apuração dos cupons.O prêmio principal da promoção, um Hyundai HB20 0 km, foi sorteado para Anderson Fernando Santiago Larangeiras, de 43 anos, morador de Américo de Campos. Ele participou da campanha ao realizar suas compras no Supermercado Porecatu. Anderson trabalha como motorista de caminhão da Usina Colombo e recebeu a notícia por telefone, logo após o encerramento do sorteio.O sorteio contou com a presença do diretor da ACV, Guilherme Santana, que representou a presidência da entidade, além do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário.A ação contemplou ainda consumidores com 10 vales-compras no valor de R$ 1.000, destinados a compradores que prestigiaram o comércio local. Foram sorteados Vania Cristina Xavier do Nascimento, que comprou na Giannini Sports; Lilian Maria da Silva Pereira, comprou no Posto Vilar; João Victor Domingos Faleiros Guerra, cliente da Votuciclo; Luana Zafani Ramos de Lima, do Posto Vilar; Andre Luis Rosa, do Supermercado Porecatu; Cleusa Maria Piloto Crovador, da Santa Cruz; Fabiana da Silva Tomaz, da Boni Arts Artigos Religiosos e Presentes; Claudia Soares da Silva, do Supermercado Porecatu; Valdevir Mendes da Silva, do Supermercado Porecatu 3; e Sonia Teresa da Cunha Rodrigues, da WE.“A campanha cumpriu seu papel de estimular as vendas, fortalecer o comércio local e premiar consumidores que acreditaram nas empresas da nossa cidade”, destacou o diretor Guilherme Santana, em nome da ACV.A entrega oficial dos prêmios será realizada no próximo sábado (10), às 10h, na Hyundai Golden Motors. Com ampla adesão dos lojistas e participação expressiva do público, a ACV avalia a campanha como um sucesso e reforça seu compromisso com ações que impulsionam o desenvolvimento do comércio e da economia local. Os comerciários que atenderam aos sortudos também ganham. Cada um recebe o vale-compras de R$ 300.O Hyundai HB20 1.0L Comfort é uma versão de entrada do modelo, equipada com motor 1.0 aspirado flex de três cilindros, que entrega até 80 cavalos de potência e 10,2 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas. Ele se destaca pelo bom nível de equipamentos, que geralmente inclui direção elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, seis airbags, além de assistente de partida em rampa e controle de estabilidade e tração.