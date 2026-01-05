Tentativa de furto a residência foi registrada na madrugada do dia 1º de janeiro e mobilizou a Polícia Militar

publicado em 06/01/2026

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por tentativa de furto (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem tentou aproveitar a madrugada de réveillon para praticar um furto, mas acabou preso em Votuporanga. A tentativa de furto a residência foi registrada por volta das 3h50 do dia 1º de janeiro, na rua dos Catequistas, e a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.No local, a vítima relatou aos policiais que foi surpreendida por um indivíduo dentro do quintal da residência após ouvir barulhos vindos da garagem, como se alguém estivesse mexendo em seu veículo. Segundo o relato, o suspeito chegou a olhar para o interior da casa por meio de uma porta de vidro e, ao perceber que havia sido visto, fugiu pulando o muro da residência.Ao verificar o automóvel, um Gol prata, a vítima constatou que a porta traseira esquerda havia sido forçada, causando danos. A suspeita é de que o autor tentou furtar objetos que estavam no interior do veículo.De posse das características do suspeito, os policiais iniciaram diligências pelas imediações e conseguiram localizar e abordar o indivíduo. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, ao ser questionado, o homem confessou que entrou no quintal da residência, embora tenha negado a consumação do furto.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por tentativa de furto. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada, permanecendo preso à disposição da Justiça.