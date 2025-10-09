Com 30 atletas e comando do técnico Marcus Vinícius, Votuporanguense aposta na força da base e no desenvolvimento de novos talentos para a temporada 2026

publicado em 13/10/2025

Votuporanguense Sub-20 apresenta 30 jogadores para a Copinha 2026 (Foto: CAV)

O Clube Atlético Votuporanguense apresentou na tarde desta segunda-feira (13), na Arena Plínio Marin, o elenco Sub-20 que representará a equipe na temporada 2026, tendo a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior como primeira competição oficial do ano. O evento contou com a presença do secretário municipal de Esportes, Marcello Stringari, do presidente do CAV, Edilberto Fiorentino (Caskinha), do técnico Marcus Vinícius (Viola), do representante da H77, Glauber Leandro Berti, e do gerente de futebol Rogério Fernandes.A equipe é composta por 30 atletas, com destaque para 10 jogadores de Votuporanga, muitos deles revelados em escolinhas do projeto esportivo da Prefeitura Municipal. O grupo também conta com atletas que se destacaram no Campeonato Paulista Sub-17 deste ano e agora sobem de categoria: Kauã Feltrin (goleiro), Thiago Botelho (lateral-esquerdo), Miguel Cagliari (meia) e João Vítor (volante). Outro nome importante é o goleiro Felipe Fonseca, recém-chegado e que, além da Copinha, também integrará o elenco profissional como terceiro goleiro do time principal.O técnico Marcus Vinícius (Viola) destacou o propósito do trabalho. “Estamos montando uma base forte para o CAV em 2026. Temos três meses de muito trabalho pela frente até a Copinha, e é fundamental que os atletas entendam que foco, disciplina e determinação são os pilares desse projeto. O talento está aqui, mas o sucesso virá com esforço coletivo”, afirmou.O presidente Caskinha reforçou o discurso de comprometimento. “É uma oportunidade que muitos sonharam. O Votuporanguense está abrindo portas, mas é o empenho de cada um que vai definir o caminho. Menos exposição nas redes sociais e mais dedicação no campo — agora é hora de trabalhar e mostrar resultado”, orientou.O secretário Marcello Stringari lembrou o papel do CAV como símbolo da cidade. “O Votuporanguense é orgulho de Votuporanga. Desde sua fundação, o clube sempre foi sinônimo de garra, trabalho e superação. Ver a base sendo fortalecida e dando continuidade a esse legado é motivo de celebração”, destacou.O gerente de futebol Rogério Fernandes e o representante da H77, Glauber Berti, também falaram sobre a importância da dedicação e do comprometimento. “A partir de agora é foco total. Oportunidades existem para quem trabalha com seriedade”, resumiu Rogério.Goleiros: Felipe Fonseca Lopes, Leonardo Nogueira da Silva, Kauã Feltrin Miron e Murilo Colato.Laterais: Yago Pedro Martins, João Victor Rocha Ruas (direitos); Thiago Rodrigues Botelho, Luiz Henrique Figueiredo Queiroz e João Vitor Evangelista Costa Paz (esquerdos).Zagueiros: Vytor Eduardo Galdino da Silva, Pedro Henrique Dionísio Moura, Natan Elioterio Pereira e João Guilherme Ferreira Lopes Vieira.Volantes: Yuri Batista Ribeiro, Gabriel Oliveira Santos, Luiz Felipe Santos Gabriel e Miguel Cecatto de Almeida.Meio-campistas (Médios): Miguel Oliveira Cagliari, Luis Phelipe de Sousa Bastos, João Vitor Monteselo e Daniel Henrique da Silva.Meias ofensivos: Daniel Nascimento Ramos Filho, Eduardo Forti Kinjo, Davi dos Santos Barcelos e Matheus Milani Bossim.Extremos (pontas): Yago Antunes Moreira, Glaucon Ribeiro dos Santos, Carlos Eduardo Pinheiro dos Santos, Kaique Chastinet Rodrigues, Elias Souza Santiago, Italo Carvalho dos Santos e Thalyson Ricardo de Souza Gonçalves.Centroavantes: Jackson dos Santos Oliveira e Gabriel Fernandes Rodrigues.Os treinos já começaram na Arena Plínio Marin e seguirão sob ritmo intenso até o início da Copinha, em janeiro. A diretoria do CAV pretende transformar a base em um dos pilares do planejamento estratégico do clube para os próximos anos, com acompanhamento técnico, físico e psicológico dos atletas.“Estamos dando um passo importante na consolidação do nosso projeto esportivo. A base é o futuro do Votuporanguense, e é daqui que virão os jogadores que manterão viva a nossa camisa e a nossa história”, concluiu Caskinha.Com o elenco apresentado e o projeto estruturado, o CAV inicia oficialmente a caminhada rumo à Copinha 2026, reafirmando o compromisso de formar atletas, fortalecer a identidade alvinegra e garantir um futuro promissor ao futebol de Votuporanga.