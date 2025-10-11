Artista acumula parcerias com nomes do funk e sertanejo e se destaca em grandes eventos pelo país
Nebulon ultrapassa 500 mil streams no Spotify e se consolida entre artistas mais ouvidos de Votuporanga (Foto: Reprodução)
Franclin Duarte
O DJ e produtor musical Nebulon, filho de Votuporanga, ultrapassou a marca de meio milhão de streams no Spotify e se tornou o segundo artista mais ouvido da cidade na plataforma, ficando atrás apenas do cantor sertanejo Gustavo Mioto. Os números reforçam a ascensão do artista no cenário musical independente e consolidam sua presença entre os maiores nomes revelados na região nos últimos anos.
Com forte atuação nos gêneros funk e sertanejo, o DJ acumula colaborações que ampliaram sua visibilidade no streaming e nas redes sociais. Entre os parceiros musicais estão nomes conhecidos do funk, como MC GW, MC MN, MC Delux, Leozin no Beat, DJ Jordas, DJ Ursinho, DJ Valle, DJ Wolvz e Toledo. No sertanejo, já trabalhou com Netto & Henrique, Luccas & Rodrigo, Rubio Silva, Stéfany Goes e Anna Toledo.
Além do streaming, o artista vem se destacando também nos palcos, com agenda de shows que já percorreu mais de 200 cidades em seis estados, além de uma forte projeção nas redes sociais, com mais de 627 mil curtidas no Tik Tok (onde aliás possui mais de 400 mil de alcance no ‘artist’), e um alcance de mais de meio milhão de pessoas mensalmente em músicas e postagens no Instagram.
Nebulon já se apresentou em eventos de grande público, como All Black Assis, Pré-Libertadores no Morumbi, CarnaRep, Pré-Réveillon, Submundo MG, Tormed, Pré-Jumed e CAMESP, além de festas universitárias e festivais regionais. Ao longo da carreira, dividiu palco com artistas reconhecidos nacionalmente, como Murilo Huff, MC Lucky, Traia Véia, Luiz Cláudio & Giuliano, DJ Milher, DJ Duarte, MC Marks, MC Negão Original e DJ Wesley Gonzaga.
Segundo o artista, a crescente conexão com o público é resultado da combinação entre versatilidade musical e presença digital. “Tenho trabalhado muito para construir uma carreira sólida e levar o nome de Votuporanga para grandes palcos. Ver minhas músicas alcançando tanta gente é uma grande conquista”, afirmou o DJ.
Com mais de meio milhão de execuções no Spotify, o artista planeja lançar novas produções até o fim de 2025. A equipe de Nebulon também confirmou que ele deve anunciar parcerias inéditas e novas datas de shows para o fim do ano.