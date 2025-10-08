Votuporanguense contrata meia-atacante de 32 anos (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta segunda-feira (13) a contratação de Rodolfo de Almeida Guimarães, o novo reforço para a temporada 2026.
Natural de Mesquita (RJ), o meia-atacante de 32 anos, 1,73m de altura e canhoto, atua como meia ofensivo e também pela ponta direita, sendo conhecido por sua técnica apurada, velocidade e capacidade de decisão.
Rodolfo tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e internacional, como CRB, Mirassol, São Bento, Al-Hazm (Arábia Saudita), Jeonnam Dragons e Cheonan City (Coreia do Sul), além de Portuguesa Santista, CSA, Noroeste, Brasiliense, XV de Piracicaba e Retrô FC.
Em 2024, conquistou o acesso ao Paulistão com o Noroeste, e em 2025 defendeu o XV de Piracicaba em toda a disputa da Série A2, sendo um dos destaques da competição.
“Mais um destaque que chega para vestir o manto do CAV e fortalecer o elenco na busca pelo sonho do acesso à elite do futebol paulista em 2026. Bem-vindo, Rodolfo!”, comentou a diretoria alvinegra.