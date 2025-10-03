O volante Alison está de volta ao CAV para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026
Em 2018, Alison defendeu as cores do Clube Atlético Votuporanguense e foi campeão (Foto: Votuporanguense)
O Clube Atlético Votuporanguense contratou o volante Alison para a disputa da próxima temporada. O jogador, que foi campeão da Copa Paulista de 2018 com o CAV, retorna ao clube mais experiente após passagens por diversas equipes do futebol brasileiro. A Pantera está prestes a iniciar a preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026 que começa em janeiro.
Alison José da Silva tem 28 anos, nasceu em Barrinha, interior de São Paulo, é destro e mede 1,75 metro de altura. O volante é conhecido por sua forte marcação e capacidade de recomposição no meio-campo.
Formado nas categorias de base da Ferroviária, com uma passagem pelo Noroeste, Alison iniciou sua carreira profissional na própria Ferroviária. Depois, defendeu o Votuporanguense, Sport, Aparecidense, Mirassol, Oeste, Tombense, Marcílio Dias, Operário Ferroviário, Hercílio Luz, XV de Piracicaba e Água Santa, equipe pela qual atuou antes de acertar seu retorno ao CAV.
O elenco da Pantera já tem data marcada para o início da preparação. Os jogadores irão se apresentar no dia 12 de novembro, quando começam oficialmente os treinamentos. A equipe será comandada pelo técnico Paulo Roberto Santos, que já trabalha há algum tempo na formação do grupo que disputará o torneio estadual. O treinador acompanha o mercado e busca reforços que possam contribuir de forma versátil ao longo da temporada. A intenção é contar com atletas capazes de atuar em, pelo menos, duas funções dentro de campo, característica que, segundo ele, ajuda a construir o equilíbrio necessário para a equipe.
Chegadas
Com Alison, o CAV chega a sete acertos para a A2: o atacante Luiz Thiago, o centroavante Caio Mancha, os goleiros Gabriel Félix, Felipe Lopes e Pablo Kaique. O atacante de lado de campo Orlando Júnior também retorna ao time.