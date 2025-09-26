Gabriel Félix, Felipe Lopes e Pablo são os reforços do Votuporanguense para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026

publicado em 03/10/2025

Felipe Lopes, Gabriel Félix e Pablo defenderão o Clube Atlético Votuporanguense (Foto: Gil Gomes – Arquivo Pessoal – Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA reportagem doapurou que o Clube Atlético Votuporanguense já definiu três reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, competição prevista para começar em janeiro. Todos os atletas contratados atuam na posição de goleiro: Gabriel Félix, Felipe Lopes e Pablo.Gabriel Félix, de 30 anos, foi revelado pelo Vasco da Gama, clube pelo qual conquistou o bicampeonato carioca em 2015 e 2016. O jogador de 1,91m de altura também defendeu o Fortaleza, quando participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. Em São Paulo, vestiu a camisa do Velo Clube, equipe com a qual se sagrou campeão da Série A2 do Paulista e foi eleito o melhor goleiro da competição.Outro contratado é Pablo Caique de Oliveira, de 33 anos, que mede 1,92m. Formado nas categorias de base do São Paulo, o arqueiro acumula passagens por Grêmio Prudente, Mirassol, Portuguesa Santista, Comercial e Velo Clube, além de outras equipes. Seu último clube foi o Pouso Alegre.O elenco da Pantera Alvinegra contará ainda com o jovem Felipe Lopes, de 20 anos. O goleiro iniciou sua trajetória na Ponte Preta e também atuou pelo Cuiabá antes de chegar na Alvinegra.Com os três acertos confirmados, o clube inicia a montagem do grupo que disputará a Série A2 em busca de acesso ao Paulistão de 2027.