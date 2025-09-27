Formado nas categorias de base do Palmeiras, Caio Mancha já atuou na Alvinegra, no ano de 2019
Caio Mancha, em 2019, quando defendeu as cores do Clube Atlético Votuporanguense (Foto: Votuporanguense)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O centroavante Caio Mancha, de 33 anos, defenderá o Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O jogador, cujo nome de batismo é Caio Danilo Laursen Tuponi, nasceu em Presidente Prudente, tem 1,88m de altura, é destro e retorna ao clube após ter vestido a camisa do CAV em 2019, quando disputou quatro partidas sem marcar gols.
Formado nas categorias de base do Palmeiras, Caio Mancha também atuou na base do Bandeirante antes de iniciar sua trajetória no futebol profissional. Ao longo da carreira, acumulou passagens por diversas equipes do cenário nacional, entre elas Portuguesa, Guarani, ABC, Ferroviária, Taubaté, XV de Piracicaba, Santa Cruz, Pelotas, Portuguesa Santista, Londrina, Floresta-CE, Vila Nova-MG, Velo Clube, Hercílio Luz e Grêmio Prudente. No futebol internacional, defendeu o CD Fas, de El Salvador. Seu último clube foi o Noroeste.
O elenco da Pantera já tem data marcada para o início da preparação. Os jogadores irão se apresentar no dia 12 de novembro, quando começam oficialmente os treinamentos. A equipe será comandada pelo técnico Paulo Roberto Santos, que já trabalha há algum tempo na formação do grupo que disputará o torneio estadual. O treinador acompanha o mercado e busca reforços que possam contribuir de forma versátil ao longo da temporada. A intenção é contar com atletas capazes de atuar em, pelo menos, duas funções dentro de campo, característica que, segundo ele, ajuda a construir o equilíbrio necessário para a equipe.