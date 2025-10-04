Órgão reforça orientações a comerciantes e consumidores e alerta para os riscos de intoxicação por bebidas contaminadas

publicado em 07/10/2025

Saúde: a reportagem do jornal A Cidade conversou com a Vigilância Sanitária de Votuporanga (Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Vigilância Sanitária de Votuporanga está em alerta diante do aumento dos casos de bebidas adulteradas, um dos assuntos mais comentados do momento. Em conversa com a reportagem do jornal, o órgão explicou que realiza fiscalizações em bares, estabelecimentos de comércio varejista e atacadista de alimentos e bebidas, com monitoramento regular e atuação baseada também em denúncias da população, conforme estabelece a Portaria CVS nº 1/2024.Durante as inspeções, a Vigilância Sanitária avalia a estrutura física dos locais, observando as condições de armazenamento, a data de validade, a conservação e a exposição das bebidas alcoólicas. Além disso, são verificadas a procedência dos produtos, com atenção ao número de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa); a integridade das embalagens, como lacres, tampas e rótulos, para identificar possíveis sinais de violação ou adulteração; a rotulagem correta e legível, contendo informações obrigatórias como nome do fabricante, lote, validade e origem; e ainda possíveis diferenças entre bebidas da mesma marca, como cor do líquido, tipo de vasilhame ou selo, que podem indicar irregularidades.Diante dos casos recentes de contaminação por metanol, a Vigilância informou que intensificou as fiscalizações em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, com o objetivo de identificar produtos irregulares e proteger a população. Em nota, o órgão destacou: “Orientamos os comerciantes a adotarem cuidados específicos para evitar riscos, garantindo que os lacres estejam íntegros, sem sinais de ruptura ou deformação, e verificando a rotulagem, incluindo o número de registro no Mapa, informações claras e legíveis e a aplicação correta do rótulo. É importante também observar variações em produtos iguais, como diferenças no vasilhame, tampa, lacre, selo, cor do líquido ou indicação do lote, pois essas diferenças podem indicar suspeita de adulteração. Todas essas medidas contribuem para proteger o consumidor e garantir que apenas produtos seguros sejam comercializados”.A Vigilância explicou ainda que, caso o cidadão desconfie da procedência de uma bebida, deve evitar o consumo imediato e, se possível, guardar a embalagem ou uma amostra do produto suspeito, sem descartá-la, pois pode servir como evidência em eventual investigação. A recomendação é comunicar imediatamente a Vigilância Sanitária ou outro órgão de defesa do consumidor, informando o local de compra, a data e os detalhes do produto.Se houver sinais de intoxicação cerca de 12 horas após a ingestão, como desconforto gástrico ou gastrite acompanhada de sintomas semelhantes à embriaguez, alterações visuais como visão turva ou borrada e perda de nitidez visual, a orientação é procurar atendimento médico de urgência imediatamente.Em casos de suspeita de irregularidades, como a venda de bebidas adulteradas ou funcionamento de estabelecimentos clandestinos, a população pode denunciar pelos canais disponíveis: Ouvidoria Municipal, no telefone 0800 770 3590, e Ouvidoria do SUS, pelo WhatsApp (17) 99782 – 3617. A Vigilância destacou também que todo caso suspeito de intoxicação deve ser notificado no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), como Intoxicação Exógena.A principal medida de prevenção é evitar o consumo de bebida destilada de procedência desconhecida ou duvidosa. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas.A coordenadora de Controle de Doenças (CCD) da Secretaria de Estado da Saúde, Regiane de Paula, destaca que a intoxicação por metanol apresenta sintomas diferentes dos efeitos esperados após o consumo normal de álcool. “Procurar imediatamente um pronto-socorro é a única forma segura de tratamento. O tempo é determinante, principalmente nas primeiras horas após a ingestão da bebida contaminada”, destacou.Os principais sinais de intoxicação por metanol incluem: dores abdominais intensas; sonolência excessiva; tontura e confusão mental; dor de cabeça intensa. Caso não haja atendimento imediato, o quadro pode evoluir para convulsões, cegueira e perda neurológica.