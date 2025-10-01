Votuporanga recebe a 3ª edição da Corrida e Caminhada pela Prevenção ao Câncer

publicado em 04/10/2025

O Instituto de Cancerologia de Votuporanga (IC) promove, amanhã, a 3ª edição da “Corrida e Caminhada pela Prevenção ao Câncer”, evento que já se consolidou no calendário da cidade como um importante alerta à população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. A expectativa da organização é reunir cerca de 500 participantes, entre corredores amadores, pacientes oncológicos, familiares, amigos e a comunidade em geral.Mais do que uma prova esportiva, a corrida é um ato de conscientização. A iniciativa faz parte da agenda de prevenção do IC e está alinhada ao estudo de mestrado do oncologista Dr. Hamilton Zúniga, do A.C. Camargo Cancer Center. A pesquisa do especialista evidenciou a queda no rastreamento do câncer de mama durante a pandemia e propõe uma estratégia de retomada regional.“Ciência e comunidade caminham juntas: retomar o rastreamento e estimular a atividade física regular são duas frentes que salvam vidas”, afirma Dr. Hamilton. O oncologista reforça que a combinação de rastreamento organizado com hábitos saudáveis é fundamental para reduzir a incidência e a mortalidade por câncer.É muito mais fácil prevenir do que tratar o câncer. Atividade física + rastreamento organizado = mais saúde, menos custo e diagnóstico mais precoce.A Corrida e Caminhada pela Prevenção ao Câncer é uma oportunidade para todos se unirem em prol de uma causa vital: a valorização da vida através da informação, prevenção e cuidado com a saúde.