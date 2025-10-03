Luiz Thiago é mais um reforço do Clube Atlético Votuporanguense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2
Luiz Thiago, de 30 anos, acertou com o CAV (Foto: Reprodução Instagram Luiz Thiago)
Daniel Marques
O Clube Atlético Votuporanguense acertou com o atacante Luiz Thiago, de 30 anos, conforme informação do narrador e colunista do A Cidade
, Rogério Assis, o Canhão. Ele chega para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, que tem início previsto para janeiro.
Natural de Santos, Luiz Thiago Martins da Silva tem 1,81 metro de altura e atua principalmente pelos lados do campo, embora também possa desempenhar a função de meia. Ambidestro, o atacante é conhecido por ter marcado diversos gols utilizando tanto a perna direita quanto a esquerda ao longo da carreira.
O atleta acumula passagens por diferentes clubes. No Brasil, defendeu equipes como Guarujá, Avaí, Jabaquara, Batatais, Portuguesa, Rio Claro, Passo Fundo, Noroeste, Patrocinense, Maringá, São José e Tombense. No exterior, atuou pelo Oeiras, de Portugal. Seu último clube antes do acerto com a Votuporanguense foi o North Esporte Clube.
Com a contratação, a Alvinegra segue o planejamento de montagem do elenco para o Campeonato Paulista da Série A2.
O elenco da Pantera já tem data marcada para o início da preparação. Os jogadores irão se apresentar no dia 12 de novembro, quando começam oficialmente os treinamentos. A equipe será comandada pelo técnico Paulo Roberto Santos, que já trabalha há algum tempo na formação do grupo que disputará o torneio estadual. O treinador acompanha o mercado e busca reforços que possam contribuir de forma versátil ao longo da temporada. A intenção é contar com atletas capazes de atuar em, pelo menos, duas funções dentro de campo, característica que, segundo ele, ajuda a construir o equilíbrio necessário para a equipe.
Chegadas
Com Luiz Thiago, o CAV chega a seis acertos para a A2: o centroavante Caio Mancha, os goleiros Gabriel Félix, Felipe Lopes e Pablo Kaique. O atacante de lado de campo Orlando Júnior também retorna ao time.