publicado em 04/10/2025

A nova creche, que tem capacidade para atender até 188 crianças, foi vistoriada ontem pelo prefeito Jorge Seba (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Cemei “Profª Celia Aparecida Ribeiro”, que a Prefeitura de Votuporanga construiu no bairro Jardim Carobeiras, inicia as atividades na segunda-feira (6), com crianças de até 2 anos de idade. A nova creche, que tem capacidade para atender até 188 crianças, foi vistoriada ontem pelo prefeito Jorge Seba (PSD), ao lado da primeira-dama Rose Seba e do secretário da Educação, Marcelo Batista.A escola conta com uma área edificada de 894,78 metros quadrados, em um terreno de cerca de 3 mil metros quadrados, e abrange seis salas de aula com solário, uma sala de múltiplo uso, dois berçários, sanitários, pátio, cozinha, refeitório e espaços administrativos e de serviços. A obra contou com investimento de mais de R$ 4,3 milhões, com recursos próprios e também do Governo Estadual, por meio do FDE (Fundo para Desenvolvimento da Educação), conquistado por intermédio do deputado Carlão Pignatari (PSDB).“Mais do que construir prédios, essa nova escola formará histórias de vida. Nosso compromisso é garantir um futuro melhor para as crianças de Votuporanga, oferecendo desde os primeiros anos de vida um espaço adequado, seguro e acolhedor para o aprendizado e o desenvolvimento. Cada investimento em educação é um investimento em toda a cidade, e isso nos motiva a seguir avançando”, disse o prefeito Jorge Seba.Neste primeiro momento, serão atendidas crianças de 0 a 2 anos do Berçário 1 e 2 e Maternal 1 e, a partir do início do ano letivo de 2026, a nova escola atenderá na sua total capacidade.