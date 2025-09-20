Na retirada do kit, cada participante é convidado a doar 1 litro de leite que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade

publicado em 02/10/2025

Solidariedade: inscritos na “3ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer” podem doar 1 litro de leite no ato da troca do kit

A “3ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer”, promovida pelo Instituto de Cancerologia, será realizada no próximo domingo (5/10), a partir das 7h, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.Com inscrições já esgotadas, a iniciativa tem como objetivo reforçar a importância de hábitos saudáveis no enfrentamento ao câncer e, mais uma vez, contará com um gesto solidário que faz diferença na vida de muitas famílias.Durante a retirada do kit, cada participante é convidado a doar 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade e repassado às entidades assistidas no município.A entrega do leite e a retirada do kit ocorrerão em duas datas. A primeira será no sábado (4/10), das 9h às 12h, na World Tennis Votuporanga https://www.wtennis.com.br/ e Instagram https://www.instagram.com/oficialworldtennis/ localizada na Rua Amazonas, nº 3.186, região central. A segunda será no domingo (5/10), das 5h às 6h30, no Instituto de Cancerologia, que fica na Rua Tietê, nº 4.985, no bairro Santa Eliza.A presidente do Fundo Social, Rose Seba, ressaltou a relevância da iniciativa. “Essa ação nos enche de alegria porque une duas forças fundamentais: a saúde e a solidariedade. Enquanto reforça a importância da prevenção, também incentiva a doação que fará diferença para muitas famílias. Sou grata ao Instituto de Cancerologia pela parceria e pela sensibilidade em incluir o Fundo Social em mais uma edição desse evento tão especial”, destaca.World Tennis, a loja que mais entende de tênis!https://www.wtennis.com.br/A maior rede de lojas especializadas em tênis do Brasil!https://www.instagram.com/oficialworldtennis/