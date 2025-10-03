Organizado por Nayara Canato, presidente do PL Mulher de Votuporanga, o evento reuniu lideranças femininas de diversas áreas

publicado em 04/10/2025

Valéria Bolsonaro, secretária da Mulher do Estado de São Paulo (Foto: Divulgação)

Na noite do dia 02 de outubro de 2025, Votuporanga foi palco de um evento que reuniu inspiração, valorização da mulher e lideranças femininas: o “Mulheres que Inspiram”, realizado pelo PL Mulher de Votuporanga destacou o fortalecimento feminino em todas ás áreas, principalmente na política atual.A iniciativa marcou a abertura oficial do Outubro Rosa na cidade, reforçando a importância da conscientização sobre a saúde feminina e o papel ativo da mulher na sociedade. O encontro gratuito ocorreu no espaço Krik Eventos, com um público engajado e participativo, e um coquetel de boas-vindas para recepcionar os presentes.Organizado por Nayara Canato, presidente do PL Mulher de Votuporanga, o evento reuniu lideranças femininas de diversas áreas, discutindo temas como protagonismo feminino, empreendedorismo, liderança, comunicação e fé.As cinco palestrantes da noite, que compartilharam suas trajetórias e experiências transformadoras, foram:• Fernanda Tavares – Empresária• Cristina Rocha Santos Previato – Empresária e Pastora• Valéria Bolsonaro – Secretária da Mulher do Estado de São Paulo• Elaine Medalhano – Jornalista e Estrategista de Comunicação• Nayane Vianna – Cirurgiã Buco Maxilo FacialEm um momento especial, todas as palestrantes, além da primeira-dama Rose Seba e da secretária da Cultura Janaína Silva, foram homenageadas com vasos de flores, simbolizando gratidão, reconhecimento e a valorização da força e da contribuição feminina.O destaque ficou para a presença da Secretária Estadual da Mulher, Valéria Bolsonaro, que trouxe uma visão abrangente das políticas públicas voltadas às mulheres no Estado de São Paulo.O evento também contou com a participação de importantes autoridades e lideranças políticas e sociais: destacando o Deputado Federal Luiz Carlos Motta, que em sua fala evidenciou “a importância do envolvimento feminino na política e o quanto as mulheres representam para a sociedade”. Prefeito de Votuporanga Jorge Seba e a primeira-dama Rose Seba, o Vice-prefeito Luiz Torrinha e sua esposa Janaína, secretária da Cultura, Marcelo Stringari, presidente do PL de Votuporanga e Lia Marques, presidente do Sincomerciários de Votuporanga.O “Mulheres que Inspiram” foi mais do que um evento, foi um verdadeiro movimento de fortalecimento do papel feminino na sociedade, na política e na vida cotidiana.Com temas relevantes, falas emocionantes e trocas significativas, a noite foi marcada por empatia, representatividade e inspiração. Cada momento reforçou a importância da mulher como agente de transformação, liderança e cuidado, deixando marcas profundas e positivas em todos os que participaram. Uma celebração da força, da sabedoria e da presença feminina em todas as esferas da vida.