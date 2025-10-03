Equipes trabalham nos últimos detalhes do projeto; obra deve ser inaugurada durante visita do governador Tarcísio de Freitas

publicado em 04/10/2025

Projeto de revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes terá os últimos detalhes finalizados nos próximos dias (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga deve concluir, ainda neste final de semana, os últimos detalhes do projeto de revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes, a popular avenida do Pozzobon. A perspectiva é de que as obras sejam formalmente inauguradas na próxima semana, quando está prevista uma visita institucional do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).Muito aguardado pela população da zona Norte, principalmente por comerciantes que sofriam com a falta de vagas de estacionamento na via e o trânsito conturbado da região mais populosa do município, o projeto de revitalização foi apresentado ao público no dia 30 de junho de 2022. Na ocasião foi realizado um grande evento, com a presença de moradores e lideranças políticas, com o anúncio de que a avenida seria transformada no mais novo cartão-postal do município.Desde então foram executadas diversas etapas que contemplaram nova iluminação, troca do calçamento, drenagem, abertura de novas vagas de estacionamento e paisagismo. Também foram efetivadas melhorias no trânsito, com nova sinalização de solo, recapeamento e a instalação de semáforos.Uma das fases mais recentes incluiu a construção de rotatória entre a avenida Emílio Arroyo, a avenida Pedro Madrid Sanches e a rua Holanda, para melhorar o fluxo entre os bairros Parque das Nações e Colinas, assim como a pintura e sinalização da ciclovia. Placas turísticas e outros adereços também complementam os últimos detalhes do projeto.Com a finalização das obras, a expectativa é de que uma cerimônia formal de inauguração da revitalização seja feita ainda na próxima semana. Para isso, ainda estão sendo acertados alguns detalhes em conjunto com a agenda do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).A princípio, Tarcísio era aguardado para a semana que passou, mas agora confirmou que estará na região entre os dias 6 e 9 de outubro para a chamada “Caravana 3D” (Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo). Na ocasião, ele realizará a entrega de obras na região, como o Hospital Regional de Mirassol, além de duas escolas em Votuporanga (a creche do Jardim Carobeiras e a escola estadual do Colinas), bem como a avenida do Pozzobon.