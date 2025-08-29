Votuporanga volta a entrar em quadra na sexta-feira (5)

publicado em 01/09/2025

Votuporanga volta a entrar em quadra na sexta-feira (5) (Foto: Chocolate Fotografia)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm um jogo bastante difícil, a equipe sub-20 de Votuporanga venceu sua primeira partida na Liga Paulista de Futsal (LPF). O duelo contra o Jahu Futsal, da cidade de Jaú, o ocorreu na noite da última sexta-feira, no Ginásio de Esportes Jurandir José Lopes, o antigo Nabuco, e terminou em 5 a 3.“Foi muito difícil. Jogamos contra um time que, assim como a gente, tinha perdido os dois primeiros jogos. O duelo foi decidido no detalhe. A equipe deles veio com uma proposta um pouco defensiva, também por estar fora de casa e não querer uma nova derrota. Porém, nós conseguimos neutralizar os pontos fortes deles e, graças a Deus, saímos com uma vitória”, contou Caua Takamoto, conhecido como Japa, técnico de Votuporanga, em conversa com a reportagem do jornalNo primeiro jogo do torneio, Votuporanga enfrentou Artur Nogueira, também em casa, mas, em partida bastante equilibrada, os visitantes conseguiram levar a melhor e venceram por 3 a 2. Já no segundo duelo, contra o Reio Futsal, em São João da Boa Vista, os votuporanguenses foram derrotados por 6 a 4. Votuporanga volta a entrar em quadra na sexta-feira (5), às 19h30, contra o Lençóis Futsal, na cidade de Lençóis Paulista.O futsal de Votuporanga – coordenado por Sidney Barbosa Santana, conhecido como Pigmeu – integra o Grupo B da competição, ao lado de Francisco Morato, São Paulo, Artur Nogueira, Reio Futsal (de São João da Boa Vista), Jahu Futsal, Lençóis Paulista, Uniara e Tupã. Um dos destaques da chave é a tradicional equipe do São Paulo Futebol Clube, que também participa do torneio.A presença da equipe votuporanguense na Liga Paulista de Futsal Sub-20 é viabilizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sob a liderança do secretário Marcello Stringari. A participação no campeonato abre novas oportunidades para jovens atletas da cidade, permitindo maior visibilidade e experiência em uma competição de alto nível no futsal paulista.