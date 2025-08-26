Paulo Roberto Santos foi o entrevistado do dia do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7

publicado em 29/08/2025

Paulo Roberto Santos e Rogério Fernandes estiveram na Cidade FM (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem conheceu ona manhã de ontem foi o novo treinador do Clube Atlético Votuporanguense, Paulo Roberto Santos. Ao lado do gerente de futebol do CAV, Rogério Fernandes, o técnico foi o entrevistado do dia do programa Bola em Jogo, da rádio, onde falou sobre as expectativas para o trabalho à frente da Alvinegra no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026.Questionado sobre sua forma de jogar, o “Rei do Acesso”, contou que em primeiro lugar é importante focar na montagem do elenco, e explicou a intenção de buscar atletas que atuem em, no mínimo, duas posições. “Pra mim, você não forma uma boa equipe ofensivamente se ela for deficiente defensivamente. É importante ter equilíbrio. Existirão momentos de se defender e outros de se atacar, então a gente precisa montar uma equipe equilibrada”, comentou.Em relação à fama de ser “linha dura”, ele respondeu que cada profissional tem suas características. “Não é questão de ser linha dura; eu gosto de organização, de pontualidade, de empenho no dia a dia de trabalho. Todo profissional não é obrigado a entregar um resultado positivo sempre, mas tem obrigação de se preparar 100% para entregar esse resultado positivo”, falou.O gerente de futebol Rogerinho explicou que nunca é fácil contratar um treinador do nível de Paulo Roberto, uma vez que o técnico tem um bom nome e fama de realizar bons trabalhos. “O Paulo é um treinador concorrido, que conhece muito a Série A2, é um técnico já conceituado”, contou. O profissional chega ao CAV com um auxiliar-técnico, um preparador de goleiros e um preparador físico.Logo nos primeiros contatos e conversas sobre um possível acerto, Paulo enxergou uma grande possibilidade de fechar com o CAV, porque sempre teve boas informações a respeito da organização e estrutura do clube. “Nós já tínhamos boas informações, então, com esse conhecimento e, depois, através da conversa olho no olho aqui na minha vinda, decidimos, junto com a diretoria, iniciar um trabalho aqui”, lembrou.Paulo Roberto Santos tem 64 anos, nasceu no Rio de Janeiro-RJ. Por conta dos 14 acessos, ele foi apelidado de “Rei do Acesso”. Ele começou sua carreira como técnico em 1988, no Pouso Alegre, de Minas Gerais, e treinou 25 times: Pouso Alegre-MG, Unaí, Gama, Al-Watani (Arábia Saudita), Rio Claro, União São João, Grêmio Barueri, Atlético Sorocaba, Paysandu, Rio Branco-SP, União Barbarense, América-SP, Arapongas, São Bento, São Caetano, Sampaio Corrêa, GE Brasil, Santo André, Ferroviária, Pouso Alegre, ASA, XV de Piracicaba, Brasiliense, Uberlândia e São José.