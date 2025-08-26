Em casa, os votuporanguenses voltam a jogar hoje

publicado em 29/08/2025

Em casa, os votuporanguenses voltam a jogar hoje (Foto: Chocolate Fotografia)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois de duas derrotas em dois jogos, a equipe sub-20 de futsal de Votuporanga volta a entrar em quadra hoje, às 20h30, no Ginásio de Esportes Jurandir José Lopes, o antigo Nabuco, em Votuporanga, contra o Jahu Futsal, da cidade de Jaú.No primeiro jogo, Votuporanga enfrentou Artur Nogueira, também em casa, mas, em partida bastante equilibrada, os visitantes conseguiram levar a melhor e venceram por 3 a 2, em um confronto marcado pela intensidade.Já no segundo duelo, contra o Reio Futsal, em São João da Boa Vista, os votuporanguenses foram derrotados por 6 a 4. Comandado pelo técnico Caua Takamoto, conhecido como Japa, o elenco de Votuporanga agora busca uma vitória em casa para se recuperar no torneio.O futsal de Votuporanga – coordenado por Sidney Barbosa Santana, conhecido como Pigmeu – integra o Grupo B da competição, ao lado de Francisco Morato, São Paulo, Artur Nogueira, Reio Futsal (de São João da Boa Vista), Jahu Futsal, Lençóis Paulista, Uniara e Tupã. Um dos destaques da chave é a tradicional equipe do São Paulo Futebol Clube, que também participa do torneio.A presença da equipe votuporanguense na Liga Paulista de Futsal Sub-20 é viabilizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sob a liderança do secretário Marcello Stringari. A participação no campeonato abre novas oportunidades para jovens atletas da cidade, permitindo maior visibilidade e experiência em uma competição de alto nível no futsal paulista.