Mantido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, projeto social já conta com mais de 20 jovens em clubes de futebol

publicado em 29/08/2025

Escolinha da Ferroviária já revela talentos para o Campeonato Paulista (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O esporte é oportunidade, é inclusão e também é transformação de vidas. Prova disso é o trabalho realizado pelo projeto de futebol Escolinha da Ferroviária, na zona Sul da cidade, mantido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A iniciativa vem formando jovens talentos e abrindo portas para que meninos sonhem e conquistem espaço no cenário esportivo.Atualmente, a escola de base atende 160 alunos, de 6 a 19 anos, com treinos realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 14h às 18h30.Mais de 20 atletas, acompanhados pela escolinha, estão disputando o Campeonato Paulista nas categorias sub-11, sub-12, sub-13, sub-14 e sub-17, representando times como o Clube Atlético Votuporanguense (CAV), Mirassol, Catanduva e Tanabi. Entre os destaques estão Felipe Biro, que joga o Campeonato Brasileiro Sub-17 pelo Red Bull Bragantino, Carlos Eduardo, que disputa o Brasileiro Sub-17 pelo Fortaleza, e Fábio José, que atua profissionalmente pelo Tanabi.A iniciativa teve reconhecimento pelo trabalho em abril deste ano, quando foi premiada pelo Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo como uma das cinco melhores escolinhas de futebol do estado, entre iniciativas ligadas às Séries A2 e A3 do Campeonato Paulista.A comissão técnica é formada por Lindomar Ferreira da Silva (Rila), Ricardo Pereira e Leonardo Nogueira.Na Zona Sul de Votuporanga, o futebol vai muito além das quatro linhas: é esperança, disciplina e sonho. A escolinha de futebol da Prefeitura de Votuporanga tem revelado talentos que, mesmo tão jovens, já disputam campeonatos importantes e carregam no peito a vontade de chegar ao futebol profissional.Enzo Fernandes, de apenas 13 anos, começou a jogar aos cinco e hoje defende o sub-13 do CAV. Ele treina todos os dias, participa de torneios nos fins de semana e tem uma meta clara: vestir a camisa do Barcelona. Seu grande ídolo é o zagueiro Sérgio Ramos, que joga no time do México, inspiração para seguir firme nos treinos.“A escolinha é o pontapé inicial que pode abrir portas para um futuro maior”, afirma o garoto.Com a mesma determinação, outros meninos da região também trilham esse caminho. Rauan Guilherme Brito da Silva, 11 anos, joga no sub-11 do CAV e sonha em um dia ser jogador do Corinthians. Já Keison Henry da Silva Vieira, de 10 anos, também no sub-11 do CAV, mira alto: seu objetivo é defender as cores do Real Madrid. O mesmo desejo é compartilhado por Heyttor César da Silva Vieira, de 12 anos, que atua no sub-12 do Catanduva e sonha conquistar espaço no futebol europeu.“Esses jovens talentos estão sendo lapidados dia após dia. Mais do que jogar bola, eles carregam no olhar a certeza de que cada treino é uma oportunidade de transformar o futuro e aproximar-se do sonho de brilhar nos grandes gramados do mundo”, disse Rila.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou a importância do projeto.“A Escolinha da Ferroviária é um orgulho para Votuporanga. Ela não apenas revela talentos que brilham em grandes campeonatos, mas também cumpre sua função social, oferecendo disciplina, convivência e esperança para muitas crianças e adolescentes. O esporte salva vidas e abre caminhos de oportunidades.”O prefeito Jorge Seba reforçou que investir no esporte é investir no futuro.“O trabalho da nossa escolinha mostra que, quando há dedicação e incentivo, o esporte se torna um poderoso instrumento de transformação. São jovens que encontram na bola uma chance de crescer, de realizar sonhos e de mudar suas histórias. Esse é o compromisso da nossa gestão: valorizar o esporte e dar oportunidades para nossa juventude.”