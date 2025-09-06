Equipe Seesl/Avoa (Foto: Divulgação)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A equipe da Secretaria de Esportes e Lazer/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) participou domingo (7), em Uchoa, da 4ª edição da Corrida Pedestre da Pátria, prova de 5km. A competição contou com a participação de 170 atletas.
Confira a classificação dos atletas de Votuporanga
|1
|KARINA FRANZIN
|F
|37
|F3539
|1ª GERAL
|SEESL/AVOA
|6
|FRANCIELLE NEVES
|F
|32
|F3034
|1
|SEESL/AVOA
|8
|MONAIZA TRINDADE
|F
|30
|F3034
|3
|SEESL/AVOA
|34
|JOYCE ADELINE
|F
|38
|F3539
|6
|SEESL/AVOA
|50
|MIRIAN BORGES
|F
|29
|F2529
|8
|SEESL/AVOA
|53
|AMANDA CARVALHO
|F
|31
|F3034
|9
|SEESL/AVOA
|11
|MARCELO FRANCA
|M
|31
|M3034
|1
|SEESL/AVOA
|31
|LEONARDO SOUSA
|M
|29
|M2529
|5
|SEESL/AVOA
|33
|ARTHUR SALMIM
|M
|15
|M1518
|3
|SEESL/AVOA
|43
|LEANDRO ALMEIDA
|M
|45
|M4549
|2
|SEESL/AVOA
|46
|JOAO BOCATO
|M
|47
|M4549
|3
|SEESL/AVOA
|47
|CLEIMAR BRAZ MACHADO
|M
|43
|M4044
|5
|SEESL/AVOA
|49
|WAGNER DOS SANTOS
|M
|35
|M3539
|4
|SEESL/AVOA
|52
|GENIVALDO EVANGELISTA
|M
|63
|M6064
|2
|SEESL/AVOA
|56
|JAIR NERES
|M
|50
|M5054
|10
|SEESL/AVOA
|59
|ALEXANDRE FAVARO
|M
|31
|M3034
|10
|SEESL/AVOA
|77
|JOSE CARLOS DE CABRAL
|M
|61
|M6064
|3
|SEESL/AVOA
|82
|LEANDRO BORGES
|M
|26
|M2529
|8
|SEESL/AVOA
|87
|GERALDO BORGES
|M
|59
|M5559
|8
|SEESL/AVOA
|88
|LUCAS DIEGO
|M
|26
|M2529
|10
|SEESL/AVOA
|90
|MAURICIO PADILHA
|M
|59
|M5559
|-
|SEESL/AVOA