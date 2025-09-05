Ediberto Silva, conhecido como Betão, foi jogador profissional (Foto: Arquivo Pessoal)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Um dos grandes nomes do futebol de Votuporanga morreu neste domingo (7): Betão, aos 79 anos. Reconhecido pela sua caminhada no futebol, o votuporanguense deixa um legado no esporte.
“Meu eterno campeão! Obrigado por ter me escolhido para ser seu filho. Você deixou um legado maravilhoso! Descanse em paz, meu amado. Seguirei seus ensinamentos e passarei ao Davi tudo que aprendi com você. Amo-te para sempre, Betão.”, destacou o filho, Marcelo Henrique.
Ediberto Silva, conhecido como Betão, foi jogador profissional, que começou em 1965, em Lins, e terminou em 77, na Votuporanguense.
Betão começou sua carreia na cidade de Lins, como lateral esquerdo do Linense, em 1965. No ano seguinte, foi para o Estado do Paraná e defendeu a camisa da Esportiva Jacarezinho.
Em 1967, Ediberto veio para a terra das ‘brisas suaves’ e estreou pela Votuporanguense. O atleta passou também por Mirassol, Corinthians de Presidente Prudente, Marília e Fernandópolis. Em 1977, Betão, na Votuporanguense, pendurou as chuteiras.
Betão treinou categorias de base do CAV e da Ferroviária. Várias gerações de crianças, que hoje são adultas, reconhecem o grande trabalho do treinador. Na Ferrinha, ele trabalhou por 14 anos.
Betão deixa a esposa Maria Aparecida Dias, os filhos Marcelo e Flávia, e os netos Renan e Davi.