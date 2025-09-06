A equipe comandada por Carlo Ancelotti já garantiu sua vaga no Mundial, porém sobe o morro para encarar a Bolívia

publicado em 09/09/2025

A Seleção Brasileira entra em campo na noite de hoje no último jogo das Eliminatórias (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)

A Seleção Brasileira entra em campo hoje, às 20h30, para enfrentar a Bolívia em El Alto, pela 18ª e última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e GE TV (no Youtube).A equipe comandada por Carlo Ancelotti já garantiu sua vaga no Mundial e chega ao confronto apenas para cumprir tabela, na segunda colocação da classificação. O desafio, porém, será disputar a partida na altitude de 4.150 metros, fator que historicamente influencia o desempenho das equipes visitantes.Do outro lado, a Bolívia ainda alimenta esperanças de alcançar a repescagem. Para isso, precisa vencer o Brasil diante de sua torcida e torcer por um tropeço da Venezuela na rodada. O cenário mantém a equipe boliviana mobilizada, mesmo diante de um adversário já classificado e com campanha sólida.Ancelotti deve aproveitar a partida para realizar novos testes, em busca de alternativas que fortaleçam o grupo na reta final de preparação até 2026. A vitória sobre o Chile, na última quinta-feira (4), evidenciou a força do banco de reservas: Luiz Henrique e Lucas Paquetá entraram no segundo tempo e foram decisivos para ampliar o placar, que terminou em 3 a 0 para a seleção.O confronto em El Alto marcará o quarto jogo de Ancelotti à frente do Brasil. Até agora, foram duas vitórias, contra Paraguai e Chile, e um empate com o Equador. Será também o primeiro compromisso do treinador em condições de altitude, um teste diferente para os jogadores e para a comissão técnica. A equipe brasileira busca encerrar sua campanha nas eliminatórias com mais um resultado positivo, consolidando um bom momento com o treinador italiano.