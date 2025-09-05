Com o resultado, o CAV segue com três pontos, conquistados na estreia contra o Rio Branco

publicado em 08/09/2025

Ferroviária venceu a Votuporanguense no feminino (Foto: Ferroviária)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time feminino sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista da categoria. As panteras do CAV foram derrotadas por um clube que tem um dos melhores projetos de futebol feminino do país: a Ferroviária. O jogo, realizado na tarde do último sábado, no Estádio Municipal Dr. Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, terminou em 1 a 0.Esta é a primeira vez na história que o CAV tem uma equipe feminina em campo em uma competição oficial. A equipe é comandada pelo treinador Alcir de Camargo, conhecido como Tilim, que assumiu a responsabilidade de conduzir as jovens jogadoras nesta jornada histórica. O Campeonato Paulista Sub-17 é considerado uma das principais competições de base do Estado de São Paulo e reúne times tradicionais do futebol feminino.Com o resultado, o CAV segue com três pontos, conquistados na estreia contra o Rio Branco, quando o time venceu por 2 a 1 de virada, na Arena Plínio Marin.Para a Alvinegra, a participação no torneio representa uma oportunidade de aprendizado e crescimento dentro da modalidade, ampliando a atuação do clube e oferecendo às atletas da região a possibilidade de competir em alto nível. A Pantera está no grupo com Ferroviária, Centro Olímpico (de São Paulo), Rio Branco, Referência SAF (de Embu das Artes) e Osasco Audax. As votuporanguenses entram em campo novamente no sábado (13), às 15h, na Arena Plínio Marin, contra o São Bento.