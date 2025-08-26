Times de vôlei de Votuporanga estreiam hoje na Liga Desportiva Regional

publicado em 29/08/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois de muitos anos longe das principais competições das categorias de base, as equipes masculinas e femininas de Votuporanga vão na Liga Desportiva Regional, a maior competição de voleibol do interior do Estado de São Paulo, com mais de 30 municípios participantes em mais de dez categorias disputadas.Na primeira rodada, Votuporanga estreia em casa, no Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares, o CSU, a partir das 17h, com as disputas de três jogos masculinos e um feminino. A expectativa dos técnicos Marcinho Fukuiama, das equipes masculinas, e Matheus Henrique, dos times femininos, são de muita emoção e orgulho em representar a cidade. “Neste primeiro ano de competição, nossas equipes já vêm com grandes expectativas de alcançar a classificação entre as quatro melhores na fase de classificação, o que dará a condição de lutar pelas medalhas ao final da temporada”, comentou Marcinho.As partidas de hoje são pelas categorias sub-14, sub-16 e sub-19, no masculino, e sub-19, no feminino, contra as fortes equipes da cidade de Monte Aprazível, um dos municípios mais tradicionais da região no voleibol. As equipes de Votuporanga contam com o apoio das empresas A Joia, Supermercados Porecatu, Noroaço e Carrocerias Facchini.