O campeão da regional de São José do Rio Preto participará da final estadual, que será realizada no mês de agosto na cidade de Águas de Lindóia

publicado em 10/06/2025

Time sub-14 de basquete masculino do Colégio Anglo de Votuporanga foi campeão (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

O time sub-14 de basquete masculino do Colégio Anglo de Votuporanga conquistou o título de campeão da Diretoria de Ensino de Votuporanga, nos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo), com uma boa vitória diante do Colégio Unifev, com o placar de 47 a 2.

Com a conquista, a equipe dirigida pelo professor Marcinho Fukuiama, jogará amanhã, às 14h, no Ginásio do CPP na cidade de Fernandópolis, a partida semifinal regional, contra a equipe do Colégio Cooperativa, de Fernandopolis, em busca da vaga na grande final regional.