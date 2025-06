O valor foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fernando Marangoni

publicado em 11/06/2025

Wartão e o presidente do União Brasil, Rodrigo Beleza, anunciaram a verba para a fundadora da entidade, a Malu (Foto: Divulgação)

Na última quinta-feira (5), o Recanto Tia Marlene — uma das entidades assistenciais mais tradicionais e importantes de Votuporanga — recebeu um repasse de R$ 50 mil para a manutenção de seus atendimentos. O valor foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), a pedido do vereador Walter José dos Santos, o “Wartão” (União Brasil), e do presidente do diretório municipal do partido, Rodrigo Beleza.

O repasse foi oficializado por meio de ofício protocolado em Brasília, na semana anterior. “Atendendo ao pedido, indiquei emenda impositiva no valor de R$ 50 mil, via Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Recanto Tia Marlene”, afirmou o deputado Marangoni no documento.

Durante a visita à entidade, Wartão e Rodrigo Beleza foram recebidos por colaboradores e por uma das fundadoras da instituição, Maria de Lourdes, a Malu.

“Junto com meu parceiro Rodrigo Beleza, conseguimos, com o apoio do deputado Fernando Marangoni, a destinação de R$ 50 mil ao Recanto Tia Marlene, que realiza um trabalho essencial no acolhimento de crianças com necessidades especiais. Sempre estivemos ao lado das nossas entidades assistenciais”, destacou o vereador Wartão.