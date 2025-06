O evento é uma realização do Dojô Centro de Treinamento de Lutas com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

publicado em 04/06/2025

O 3º Festival de Judô de Votuporanga será realizado no Ginásio do CSU (Foto: Anderson Neves/CBJ)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Praticar judô oferece diversos benefícios para o corpo e a mente. Fisicamente, melhora a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação motora, contribuindo para um estilo de vida mais saudável.

Mentalmente, promove disciplina, respeito, autocontrole e perseverança, valores fundamentais tanto dentro quanto fora do tatame. Para promover a modalidade, Votuporanga sediará o 3º Festival de Judô, no dia 14 de junho, sábado, a partir das 19h, no Ginásio do CSU.

O evento é uma realização do Dojô Centro de Treinamento de Lutas com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A competição reunirá atletas de diferentes faixas etárias e níveis técnicos. A iniciativa tem como objetivo promover a integração entre praticantes da modalidade, além de proporcionar um ambiente para a demonstração das habilidades adquiridas ao longo dos treinamentos.

A participação é aberta ao público, que poderá acompanhar de perto as lutas. “Emoção, técnica e espírito esportivo! Vem aí o 3º Festival de Judô de Votuporanga. Prestigie nossos atletas!”, destaca a Prefeitura de Votuporanga.

Aulas grátis

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer amplia as oportunidades esportivas em Simonsen, oferecendo aulas gratuitas de judô, karatê e jiu-jitsu. A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes com idades entre 7 a 17 anos. As aulas começaram anteontem, no CEM “Professor Orozimbo Furtado Filho”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma rápida e prática pelo aplicativo Conecta Votuporanga, disponível nas lojas App Store e Play Store.

A grade de aulas ficou da seguinte forma: às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 18h30, tem jiu-jitsu com o professor Rafael; e às terças e quintas-feiras das 17h30 às 18h30 tem karatê com os professores Adebaur e Cleo, e das 18h30 às 19h30 tem judô com o Professor Walter Ocamoto.