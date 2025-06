Fabrini Bevilaqua Costa, bandeirinha da Federação Paulista, estará ao lado da árbitra Fifa, Edina Alves em Votuporanga

publicado em 07/06/2025

Fabrini Bevilaqua Costa cumprimenta o goleiro Hugo Souza na final do Paulistão (Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Além da renomada árbitra Fifa, Edina Alves, a assistente Fabrini Bevilaqua Costa também estará em Votuporanga neste domingo (8). As duas estarão no curso de arbitragem “Aprimoramento e Atualização das Regras do Futebol”, que é organizado pela liga Competência no Apito, em parceria com o Assary Clube de Campo, e será realizado, das 8h às 17h, nas dependências do Assary.

A inscrição, que pode ser feita até as 9h de amanhã, custa R$ 300, valor que inclui café da manhã e almoço – todos os participantes receberão certificado de conclusão. Segundo o presidente da liga Competência no Apito, Valdir José Teixeira, conhecido como Dirão, o curso é completo e contará com aulas teóricas e práticas no gramado. As inscrições ainda podem ser feitas pelo telefone (WhatsApp): (17) 99751 – 5880 ou amanhã presencialmente no local.

Fabrini atua em competições nacionais e internacionais desde 2020. Residente em Pindamonhangaba, São Paulo, Fabrini é reconhecida por sua participação em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e por integrar o quadro de árbitros assistentes da Fifa.

Em 2024, ela foi convocada para atuar como assistente de arbitragem nos Jogos Olímpicos de Paris, compondo a equipe liderada pela árbitra Edina Alves Batista. Além de sua carreira profissional, Fabrini mantém uma presença ativa nas redes sociais, como no Instagram, onde compartilha momentos de sua trajetória na arbitragem.