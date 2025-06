A competição teve um percurso de 57 quilômetros, reunindo atletas de diversas regiões do país

publicado em 03/06/2025

Lafaiete Davanço integra a equipe da Seels (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O atleta votuporanguense Lafaiete Davanço, que integra a equipe da Seels (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer)/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), participou no sábado (31) de uma corrida de montanha realizada na Serra da Canastra, no Estado de Minas Gerais.

A competição teve um percurso de 57 quilômetros, reunindo atletas de diversas regiões do país. Lafaiete concluiu a prova na 11ª colocação no resultado geral e alcançou o terceiro lugar na categoria destinada a corredores com idade entre 35 e 39 anos.