As investigações tiveram início no final de maio, após uma série de furtos registrados em redes de farmácias de Votuporanga e região

publicado em 11/06/2025

A investigação continua, com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa e mapear o destino final dos produtos (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga realizou, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação que resultou na prisão de dois venezuelanos e um brasileiro, suspeitos de receptação de medicamentos de alto valor, nos municípios de Diadema e Guarulhos, na Grande São Paulo. As investigações tiveram início no final de maio, após uma série de furtos registrados em redes de farmácias de Votuporanga e região.

Os produtos-alvo eram, principalmente, vitaminas e dermocosméticos de alto custo. De acordo com as informações da polícia, o grupo criminoso agia com extrema destreza, onde os furtos eram realizados diretamente das prateleiras das farmácias, utilizando sacolas preparadas para dificultar a detecção por sensores de segurança, o que permitia que os crimes ocorressem sem chamar a atenção dos funcionários.

Após os furtos, os produtos eram rapidamente enviados para a região metropolitana de São Paulo, onde eram receptados e, possivelmente, revendidos.

Em uma primeira ação, a DIG prendeu cinco venezuelanos – três mulheres e dois homens, hospedados em um hotel na cidade de Mirassol. Os suspeitos foram identificados por meio de imagens de câmeras de segurança. Com eles, foram apreendidos aproximadamente R$ 50 mil em medicamentos furtados.

A partir dos depoimentos e da análise de documentos, os investigadores chegaram a dois endereços em Diadema e um em Guarulhos, identificados como pontos de receptação dos produtos furtados.

Foram então expedidos mandados de busca e apreensão, cumpridos com o apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) da Polícia Civil de Diadema. A ação resultou na prisão de dois venezuelanos em Diadema e um brasileiro em Guarulhos.

Nos locais, a polícia apreendeu novamente uma grande quantidade de medicamentos, vitaminas e dermocosméticos, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil, além de apetrechos utilizados nos furtos e documentos que revelaram as verdadeiras identidades dos suspeitos, que haviam fornecido nomes falsos no momento das prisões anteriores.